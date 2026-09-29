Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi açıkladı: Yapay zeka kullanımı rekor seviyede

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Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi'ne bağlı Politika ve Uluslararası İşbirliği Enstitüsü, 7. Çin İnternet Temel Kaynakları Konferansı'nda üretken yapay zeka kullanımına dair güncel raporu sundu. Açıklanan veriler, yapay zeka teknolojilerinin ülke genelindeki benimsenme oranının yüksek seviyelere ulaştığını gösterdi.

Konferansta açıklanan güncel veriler

Etkinlik kapsamında sunulan raporda, Çin genelinde üretken yapay zeka sistemlerinden yararlanan toplam kullanıcı sayısının 700 milyon eşiğini aşarak rekor tazelediği belirtildi. Teknolojik altyapının gelişimi ve erişilebilirliğin artması, bu büyümedeki ana etkenler arasında sıralandı.

Dijital dönüşümün etkisi

Yapay zeka araçlarının günlük yaşamdan iş süreçlerine kadar pek çok alana entegre edilmesi, kullanıcı tabanının hızla genişlemesini sağladı. Ülkedeki teknoloji ekosisteminin yerli yapay zeka modelleriyle desteklenmesi, dijital platformlardaki aktif kullanım oranlarını üst seviyeye taşıdı.