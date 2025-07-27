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Çin internet uydu grubunu fırlattı

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının yeni grubunu uzaya gönderdi.

Haber Merkezi
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Çin internet uydu grubunu fırlattı
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, türünün beşinci örneği olan uydu grubu, Long March-6 taşıyıcı roketiyle Şaansi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Takım uydu ağını oluşturacak internet uyduları fırlatışın ardından Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumlarına yerleşti.

Fırlatış Long March roketleriyle icra edilen 585'inci başarılı taşıma görevi oldu.

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