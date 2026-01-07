Çin, Japonya menşeli çip kimyasalına damping soruşturması başlattı

Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya’dan ithal edilen diklorosilan kimyasalına yönelik damping soruşturması başlattığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, sürecin yerel üreticiler adına yapılan bir şirket başvurusu üzerine başladığı belirtildi.

Başvuruda sunulan ön verilerin, 2022-2024 döneminde Japonya’dan Çin’e diklorosilan ithalatının artarken fiyatların yüzde 31 gerilediğini ortaya koyduğu aktarıldı. Bu durumun, yerli ürünlerin satış fiyatlarını aşağı çekerek Çinli üreticilerin üretim ve operasyonlarında zarara yol açtığına işaret edildi.

Bakanlık, soruşturmanın yasal prosedürlere uygun şekilde yürütüleceğini ve elde edilecek bulgular doğrultusunda nesnel, tarafsız bir karar alınacağını vurguladı.

Diklorosilan, yarı iletken üretiminde çiplerin ince filmle kaplanması sürecinde kullanılan kritik bir kimyasal olarak öne çıkıyor. Pekin yönetimi, bir gün önce de askeri ve sivil ikili kullanıma sahip bazı ürünlerin Japonya’ya ihracatına yasak getirmişti.