Çin-Japonya uçuşlarında iptal dalgası yaşanıyor
Çin anakarasından Japonya'ya giden uçuşların artan sayıda iptal edildiği bildirildi. Flight Master verilerine göre, 12 büyük hatta gelecek hafta tüm planlı seferler iptal edildi.
Bugün sabah 10:00 itibarıyla iptaller, Tianjin Binhai-Kansai, Nanjing Lukou-Kansai ve Guangzhou Baiyun-Kansai gibi en yoğun Çin-Japonya bağlantılarında yoğunlaştı.
Flight Master, Japonya'ya giden rotalardaki iptallerin 27 Aralık'ta zirveye ulaşmasını ve oranın yüzde 21,6'ya çıkmasını bekliyor. Rakam, gerçekleşirse aylık bazda rekor olacak.
Çin-Japonya uçuşlarındaki ani iptal artışı, Japon Başbakanı Sanae Takaichi'nin Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Japonya'nın kolektif savunma hakkını kullanabileceğini belirten açıklamalarının tetiklediği ikili ilişkilerdeki sert bozulmanın ardından geldi.