Çin-Japonya uçuşlarında iptal dalgası yaşanıyor

Çin anakarasından Japonya'ya giden uçuşların artan sayıda iptal edildiği bildirildi. Flight Master verilerine göre, 12 büyük hatta gelecek hafta tüm planlı seferler iptal edildi.

Çin-Japonya uçuşlarında iptal dalgası yaşanıyor
Bugün sabah 10:00 itibarıyla iptaller, Tianjin Binhai-Kansai, Nanjing Lukou-Kansai ve Guangzhou Baiyun-Kansai gibi en yoğun Çin-Japonya bağlantılarında yoğunlaştı.

Flight Master, Japonya'ya giden rotalardaki iptallerin 27 Aralık'ta zirveye ulaşmasını ve oranın yüzde 21,6'ya çıkmasını bekliyor. Rakam, gerçekleşirse aylık bazda rekor olacak.

Çin-Japonya uçuşlarındaki ani iptal artışı, Japon Başbakanı Sanae Takaichi'nin Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Japonya'nın kolektif savunma hakkını kullanabileceğini belirten açıklamalarının tetiklediği ikili ilişkilerdeki sert bozulmanın ardından geldi.

