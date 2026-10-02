Çin kredi ve sigorta reklamlarına el attı: Özel aracılara internet yasağı

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Çin'de finansal ürünlerin internet üzerinden pazarlanmasına yönelik yeni düzenlemeler 30 Eylül itibarıyla uygulanmaya başladı. Çin Merkez Bankası öncülüğünde sekiz bakanlık tarafından hazırlanan düzenleme, kredi, sigorta ve mevduat dahil finansal ürünlerin çevrim içi tanıtımına ilişkin kapsamlı sınırlamalar getiriyor.

Özel aracılara internet üzerinden tanıtım yasağı

Yeni kurallara göre finansal ürünlerin internet üzerinden pazarlanması yalnızca finans kuruluşları ve üçüncü taraf internet platformları tarafından gerçekleştirilebilecek. Bunun dışındaki kurum ve kişilerin bu faaliyetleri doğrudan ya da farklı yöntemlerle gerçekleştirmesi yasaklandı. Düzenlemeyle özellikle kredi destek hizmeti veren kuruluşların internet üzerindeki pazarlama faaliyetleri hedef alınıyor.

Kredi suistimalinin önüne geçilmesi hedefleniyor

Yeni uygulamanın amaçları arasında banka kredilerinin uygunsuz kullanımını sınırlamak ve finansal riskleri azaltmak bulunuyor. Düzenlemeyle tüketicilerin yanıltıcı finansal pazarlamadan, kişisel verilerin sızdırılmasından ve aşırı borçlanmadan korunması da hedefleniyor.

Sosyal medyadaki kredi reklamları mercek altında

Çin'de son dönemde WeChat ve diğer sosyal medya platformlarında kredi arayan kullanıcılara yönelik reklamların arttığı belirtildi. Bazı reklamlarda banka kredisi izlenimi oluşturulurken, kullanıcıların özel şirketlerin kayıt sayfalarına yönlendirildiği aktarıldı.

Yeni düzenleme öncesinde bazı kredi destek şirketlerinin çalışanlarının da hızlı kredi onayları ve müşterilerin aldığı kredi miktarlarını sosyal medya hesaplarından tanıtmaya devam ettiği belirtildi.

Çin'de en az 500 kredi destek şirketi bulunuyor

Ulusal İnternet Finans Birliği'nin verilerine göre Çin genelinde geçen ekim itibarıyla en az 500 kredi destek hizmeti sağlayıcısı bulunuyordu. Bankaların kredi hacimlerini artırma hedefleri doğrultusunda kredi destek kuruluşlarıyla yürüttüğü çalışmaların, bazı durumlarda mevzuata aykırı kredi reklamlarının yaygınlaşmasına yol açtığı belirtildi.

Kredilerin amacı dışında kullanıldığı örnekler

Şanghay merkezli bir kredi destek kuruluşunda çalışan bir kişi, bazı şirketlerin düşük faizli ticari kredilerin konut kredilerinin kapatılmasında kullanılmasına yardımcı olduğunu aktardı. Aynı kuruluşların bazı borçlulara kredi gelirlerini borsaya yönlendirmelerini tavsiye ettiği de belirtildi.

Yeni düzenlemeyle bu tür kredi kullanımının ve finansal ürünlerin yanıltıcı biçimde pazarlanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.