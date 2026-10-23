Çin merkez bankası dijital parada kuralları yeniden yazıyor

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Çin Merkez Bankası, dijital para alanındaki araştırmalarına 2014 yılında başlamış, 2019 yılının sonlarında ise pilot uygulamaları hayata geçirmişti. Dijital yuan, o tarihten bu yana perakende ödemeler, kamu hizmetleri ve sınır ötesi finansal işlemler başta olmak üzere çeşitli alanlarda test edilmeye devam ediyordu.

Yeni akıllı sözleşme çerçevesi

Geliştirilen merkez bankası sisteminin yeni sürümüyle birlikte, akıllı sözleşme hizmetlerine yönelik kapsamlı bir çerçeve kamuoyuna duyuruldu. Yeni çerçeve, finansal kurumlar arasında hizmet ve kaynak paylaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu sistem sayesinde finansal işlemlerin çok daha hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.