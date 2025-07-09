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Çin: Moskova ile aramızda olan işbirliğine müdahale edilmemeli

Çin, Rusya ile ilişkilerinin "herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını", Moskova ile arasındaki işbirliğine müdahale edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Çin: Moskova ile aramızda olan işbirliğine müdahale edilmemeli
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çin ile Rusya arasındaki işbirliği herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Çin'in Rusya ile işbirliğini sınırlandırması gerektiğine yönelik açıklamasına yanıt veren Mao, "Çin ile Rusya arasındaki işbirliği herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır." ifadesini kullandı.

Sözcü Mao, Pekin ile Moskova arasındaki işbirliğine dış müdahalede bulunulmaması gerektiğinin altını çizdi.

AB'yi, Çin ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmeye ve sahip olunan farklılıkları yapıcı bakış açısıyla çözmeye çağıran Mao, "AB'nin Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerinden önce kendi zihniyetini dengelemesi gerekiyor." diye konuştu.

ABD yönetiminin Çin ve diğer "rakip" ülkelerden alıcılara tarım arazisi satışını yasaklamaya yönelik planına da değinen Mao, "ABD'yi, ticaret ve yatırım konularını siyasallaştırmayı derhal durdurmaya davet ediyoruz." dedi.

"Çin ile ilişkilerde yeni sayfa açmaya hazırız"

Von der Leyen'den "Çin ile ilişkilerde yeni sayfa açmaya hazırız" mesajı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, dün Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Çin'den yönelen stratejik ve sistemsel risklere rağmen bu ülke ile daha dengeli ve istikrarlı bir ilişki kurarak yeni bir sayfa açmaya hazır olunduğu mesajını vermişti.

Çin'in "fiilen Rusya'nın savaş ekonomisini desteklemesini" kabul edemeyeceklerini söyleyen von der Leyen, Pekin'e, Rusya ile işbirliğini kısıtlamak da dahil 3 talep sunmuştu.

Von der Leyen, Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki rolünün AB-Çin ilişkilerinin geleceği için "belirleyici bir faktör" olacağı uyarısında bulunmuştu.

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