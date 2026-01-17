Çin ordusu: ABD gemilerinin Taiwan Boğazı'ndan geçiş sürecini izledik

  1. Ekonomim
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alan Komutanlığı, Taiwan Boğazı'ndan geçen iki ABD gemisini geçiş boyunca izleyip gözlemlediklerini duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alan Komutanlığı, Taiwan Boğazı'ndan geçen iki ABD gemisini geçiş boyunca izleyip gözlemlediklerini açıkladı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Komutanlık Sözcüsü Xu Chenghua, 16-17 Ocak günlerinde ABD'ye ait savaş gemisi USS John Finn ve okyanus araştırma gemisi USNS Mary Sears’in Taiwan Boğazı’ndan geçtiğini belirtti.

Sözcü, komutanlığın, ABD gemilerinin geçişi sırasında deniz ve hava unsurlarını sevk ederek süreci baştan sona takip ve gözetim altında tuttuğunu, duruma etkili şekilde karşılık verdiğini ifade etti.

Komutanlığa bağlı birliklerin, gemilerin geçişi süresince teyakkuz hâlinde olduğu kaydedildi.

Sözcü Xu, komutanlığın ülkenin ulusal egemenliğini ve güvenliği ile bölgesel barış ve istikrarı korumak için her an teyakkuz durumunda olduğunu vurguladı

