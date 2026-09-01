Çin otomotivinde hız yarışı: Yeni modeller 18 ayda hazır hale geliyor

Çin otomotiv sektörü, yeni araçların geliştirilmesi ve piyasaya çıkarılmasında hız sınırlarını yeniden belirliyor. Üreticiler, yapay zekâ kullanımını artırarak yeni bir modeli yaklaşık 18 ay içinde hazır hale getirmeyi hedefliyor. Mevcut süre yaklaşık iki yıl seviyesindeyken, eski yabancı rakiplerde bu süreç üç ila beş yılı buluyor. Bu hızlı üretim yaklaşımı, Çinli markalara küresel otomotiv pazarında önemli bir avantaj sağlarken, düzenleyici kurumların ve şirketlerin kalite kontrol kapasitesinin aynı hızla gelişip gelişemeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Denetimler sıkılaştırılıyor

Çinli düzenleyiciler, güvenlik ve kalite sorunlarını daha yakından incelemek amacıyla otomobil üreticilerini kapsayan bir yıl süreli habersiz denetim kampanyası başlattı.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı da internet üzerinden gelen müşteri şikâyetlerini yakından takip ediyor. Bakanlık, üreticilerden tespit edilen kusurların giderilmesi için attıkları adımlara ilişkin hızlı yanıt vermelerini istiyor.

Güvenlik testleri tartışmanın merkezinde

Chery Başkan Yardımcısı Li Xueyong, otomobillerin milyonlarca ailenin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek bazı geliştirme aşamalarının hızlandırılamayacağına dikkat çekti. Zhejiang Geely Holding Group, Great Wall Motor ve Chery yöneticileri de geliştirme süreçlerinin aşırı kısalmasının müşterileri dayanıklılık ve güvenlik testlerinde adeta denek konumuna getirebileceği uyarısında bulundu. Çin, bu endişelerin ardından bataryalar, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve kapı kolları için daha sıkı kurallar uyguluyor.

Yeni enerjili araçlar için zorunlu yol testinin 30 bin kilometreye çıkarılması da gündemde. Düzenlemenin, hızlandırılmış geliştirme süreçlerinin güvenlik standartları ve kamuoyunun güveni üzerindeki olası etkilerine yönelik kaygıları gidermesi amaçlanıyor.

Hız, sektörün işleyiş biçimine dönüştü

Çin otomotiv sektöründe kısa sürede yeni ürün ortaya çıkarabilmek artık şirketlerin rekabet stratejisinin önemli bir parçası haline geldi. Tüketicilerin de araçların daha sık yenilenmesini beklemesi, üreticiler üzerindeki zaman baskısını artırıyor. Bunun yanında daralan satışlar ve yükselen hammadde maliyetleri, şirketlerin geliştirme süreçlerini yavaşlatmasını daha da zorlaştırıyor. Daha kapsamlı standartlara uyulması ise üretim maliyetlerini yükseltebilir. Bu durumun, yeni özellikleri rakiplerinden daha hızlı sunmaya odaklanan küçük şirketlerin, daha güçlü finansal kaynaklara ve yönetim altyapısına sahip üreticiler karşısında zorlanmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Üreticiler yavaşlamaya sıcak bakmıyor

Dongfeng Motor'un Voyah markasının Başkanı Lu Fang, gerekli bütün testlerden geçen hızlı geliştirilmiş bir aracın şirket açısından verimliliğin göstergesi olabileceğini ifade etti. Geely Başkanı Li Shufu ise yoğun rekabet nedeniyle üreticilerden geliştirme süreçlerini yavaşlatmalarının istenemeyeceğini savundu.

IAT Üst Yöneticisi Xuan Qiwu da Çinli üreticilerin yapay zekâ gibi yeni teknolojilerden daha fazla yararlanmasının, yabancı rakipleri karşısındaki avantajlarını korumalarına yardımcı olabileceğini belirtti.

Yapay zekâ geliştirme süresini kısaltıyor

Yapay zekâ, otomobil geliştirme sürecinin farklı aşamalarında zaman kazanılmasına imkân tanıyor. Araçların yapısı ve işlevleri, prototip üretilmeden önce dijital tasarımlar üzerinden incelenebiliyor. Volkswagen'in Anhui'deki araştırma ve geliştirme merkezi, Almanya dışındaki ilk tamamen bağımsız tasarım ve test tesisi oldu. Xpeng iş birliğiyle geliştirilen ID.UNYX 08 elektrikli SUV'nin 24 ayda tamamlanmasında dijital doğrulama, yapay zekâ ve sanal gerçeklikten yararlanıldı. Renault ise Twingo E-Tech modelini Çin'de 21 ayda geliştirerek şirket tarihindeki en kısa geliştirme süresine ulaştı. Toyota da normalde üç ila beş yıl süren model yenileme dönemini kısaltmak amacıyla yeni platform ve araç geliştirme çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Ancak teknoloji geliştirme sürecini hızlandırsa da yapay zekânın uzun mesafeli güvenlik testlerinin yerini alması mümkün değil. 30 bin veya 50 bin kilometrelik yol testleri gibi temel uygulamalar hâlâ gerekli görülüyor.