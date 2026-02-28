Çin, Pakistan-Afganistan arasındaki tansiyona dikkat çekti

CMG'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın bugün Afganistan’a düzenlediği hava saldırısının ardından iki ülke arasında hızla tırmanan gerilimden derin endişe duyduklarını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, olağan basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, son gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Pakistan ve Afganistan’ın “taşınamayan komşular” olduğuna dikkat çeken Mao, her iki ülkenin de Çin’in komşusu olduğunu vurguladı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, iki ülke arasındaki gerilimin artmasından duyulan derin endişeyi dile getiren Mao, çatışmalar nedeniyle yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Çin’in, Pakistan ile Afganistan arasındaki sorunların çözümü için her zaman kendi diplomatik kanalları aracılığıyla arabuluculuk ve uzlaştırma çabalarını sürdürdüğünü belirten Mao, tansiyonun düşürülmesi amacıyla yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini söyledi.

Mao ayrıca, Çin’in İslamabad ve Kabil büyükelçiliklerinin Pakistan ve Afganistan’dan Çin vatandaşları, projeleri ve kurumlarının güvenliğini güvence altına almasını talepte bulunduğunun altını çizdi.