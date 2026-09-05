Çin planıyla tam uyum: Hong Kong ekonomi için 3 yeni büyüme etkenini açıkladı

Hong Kong yönetimi, bölgenin gelecekteki ekonomik ve sosyal mimarisini şekillendirecek stratejik adımlarında kritik bir aşamaya geldi. Kentin ilk beş yıllık yol haritası kamuoyuna sunulmadan hemen önce kameraların karşısına geçen Baş Yönetici John Lee Ka-chiu, kalkınma hamlesinin merkezine finansal hizmetler, inovasyon ve teknoloji ile eğitim alanlarını yerleştirdiklerini ilan etti.

Açıklanan bu tarihi hamle, Pekin yönetiminin 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. beş yıllık planıyla tam entegre bir yapıda ilerleyecek. Böylelikle Hong Kong'un hem küresel ölçekte nitelikli insan kaynağını çeken bir yetenek merkezine dönüştürülmesi hem de uzun vadeli kalkınma yönünün netleştirilmesi hedefleniyor. Süreç içinde açıklanacak yıllık politika belgeleri ise bu hedeflere ulaşmak için atılacak somut adımları detaylandıracak.

Küresel büyüme için dört kritik girişim

Baş Yönetici Lee, kentin ekonomik ivmesini üst seviyeye taşımak amacıyla belirlenen dört ana projeyi şu şekilde sıraladı:

-Merkezî Altın Takas Sistemi: Altın takas mekanizmasının etkin bir şekilde işletilmesi.

-Emtia Ticareti Ekosistemi: Kentin emtia ticareti ağının güçlendirilmesi.

-Hetao İnovasyon Merkezi: Uluslararası ölçekteki teknoloji devlerinin merkeze çekilmesi.

-Northern Metropolis Üniversite Kenti: Bölgede küresel çapta bir eğitim merkezinin hayata geçirilmesi.

Değerli metaller piyasasında fiyatlama gücü hedefi

Financial Services Development Council Başkanı Benjamin Hung Pi-cheng, geçen yılın ocak ayında faaliyete geçen Hong Kong Altın Borsası’nın kilit bir stratejik hamle olduğunu ifade etti. Bölgenin; altın ticareti, rafinajı ve depolanmasını aynı çatı altında sunan dünyadaki ender merkezlerden biri haline gelmesi amaçlanıyor.

Piyasaya sunulan emtia ekosisteminin ilk aşamada altın odaklı başlayacağı, ardından diğer değerli metalleri kapsayacak şekilde genişletileceği aktarıldı. Bu adımın, Hong Kong’un küresel değerli metaller piyasasındaki söz hakkını ve fiyat belirleme gücünü artırması bekleniyor.

Teknoloji ve eğitimde dev projeler: Hetao ve Northern Metropolis

Teknoloji atılımının merkezindeki Hetao teknoloji parkı, şimdiden 100’den fazla teknoloji şirketinin odağı haline geldi. Merkez binasının tamamlanma tarihi bu yılın sonuna çekilirken, ilk etapta doluluk oranının yüzde 75’e ulaşması öngörülüyor.

Eğitim alanındaki en büyük yatırımlardan biri olan Northern Metropolis üniversite kenti projesi ise 1.000 hektarı aşan geniş bir araziyi kapsayacak. Bu alanın 300 hektarlık bölümü doğrudan kampüslere ayrılacak. Dev proje; eğitim, teknoloji, sanayi ve kentsel gelişimi bir araya getiren bütüncül bir model sunacak.

16 bin görüş alındı, geçim sorunları öne çıktı

Plan hazırlık sürecinde halkın ve iş dünyasının katılımını sağlamak amacıyla iki aylık kapsamlı bir kamu istişare dönemi yürütüldü. Hükümet yetkilileri bu süreçte 100’ün üzerinde toplantı düzenlerken, 16 binden fazla görüş ve öneri topladı. İletilen taleplerin yaklaşık yüzde 80'inin vatandaşlar tarafından yapıldığı ve ağırlıklı olarak günlük geçim sorunlarına odaklandığı görüldü.

Hong Kong’un merakla beklenen ilk beş yıllık planı ile yıllık politika metninin 16 Eylül tarihinde resmen açıklanması planlanıyor.