Çin resti çekti: "Avrupa'nın 301 kararı" küresel ticarete darbe vuracak

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Brüksel’in Çin’e yönelik ticaret savunma tedbirlerini güçlendirmeyi hedefleyen adımları ve yeni korumacı araçlar hazırladığına dair haberler, Çin yönetimi nezdinde tepkiyle karşılandı. Çin Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda “Avrupa’nın 301’i” şeklinde adlandırılan yeni mekanizmanın mevcut ticaret sorunlarını çözmeyeceğini, aksine ikili ilişkilere zarar vererek ters sonuçlar doğuracağını beyan etti.

Fransa ve Almanya'ya Dünya Ticaret Örgütü kuralları hatırlatıldı

Fransa ve Almanya’nın Çin’e karşı ticaret tedbirlerinin sıkılaştırılması ve yeni yaptırım mekanizmalarının hızla hayata geçirilmesi yönündeki taleplerine değinen Çin yönetimi, Paris ve Berlin’e çağrıda bulundu. Pekin, tarafların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına ve serbest ticaret prensiplerine tam uyum sağlaması gerektiğini belirterek, tek taraflı kısıtlamaların küresel ticaret sistemini zayıflatacağına işaret etti.

Korumacı adımlar küresel tedarik zincirini tehdit ediyor

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde, Çin ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı bağımlılık ilkesine dayandığı ifade edildi. Uygulanmak istenen korumacı politikaların ve tek taraflı araçların çözüm üretmek yerine küresel tedarik zincirindeki istikrarı bozacağı vurgulanırken, anlaşmazlıkların diyalog ve iş birliği yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi.