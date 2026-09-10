Çin-Rusya arasındaki Power of Siberia 2 görüşmeleri fiyat duvarına çarptı

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Çin ve Rusya’nın yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik Power of Siberia 2 doğal gaz boru hattının inşasına ilişkin müzakereleri, doğal gaz fiyatı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle durdu.

South China Morning Post’un haberine göre tarafların fiyat beklentileri arasındaki farkın kapatılamaması, yıllardır gündemde olan projenin önündeki en önemli engel haline geldi.

Çin 50 dolarlık fiyatı hedefliyor

Çin, Rus doğal gazının fiyatının Rusya’daki sübvansiyonlu konut tarifesine yakın, 1.000 metreküp başına yaklaşık 50 dolar olmasını istiyor. Pekin’in alternatif olarak hedeflediği fiyat ise Rusya’daki yurt içi sanayi tarifesine yakın 120-130 dolar seviyesinde.

Rusya ise fiyatlandırmada mevcut Power of Siberia 1 hattındaki 250-260 dolar seviyesinin esas alınmasını talep ediyor.

Çin’in Power of Siberia 1 üzerinden Rusya’dan yaptığı mevcut doğal gaz ithalatının ortalama fiyatı yaklaşık 258 dolar/1.000 metreküp seviyesinde bulunuyor. Rusya’nın Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’ya sattığı doğal gazın fiyatı ise 1.000 metreküp başına 420 doların üzerindeydi.

50 milyar metreküplük kapasite planlanıyor

Power of Siberia 2’nin, Rusya’nın Yamal bölgesindeki Arktik gaz sahalarından çıkarılan doğal gazı Moğolistan üzerinden Çin’e taşıması planlanıyor. Yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki hattın yılda 50 milyar metreküp doğal gaz taşıması öngörülüyor.

Projeye ilişkin müzakereler, 2006 yılında imzalanan ilk mutabakat zaptından bu yana devam ediyordu. Ancak tarafların fiyat konusunda ilerleme sağlayamaması görüşmelerin durmasına yol açtı.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hattın adını “Power of Baikal” olarak değiştirdiğini açıkladı.

Rus gazında Çin’in ithalatı artıyor

Çin’in Rusya’dan boru hatlarıyla doğal gaz ithalatının değeri geçen yıl yıllık yüzde 17,2 artarak 9,4 milyar dolara yükseldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Çin’e doğal gaz sevkiyatının 2026 yılında 50 milyar metreküpe ulaşmasının planlandığını söyledi. Bu rakam 2025 yılında 38 milyar metreküp seviyesindeydi.

Gazprom ile China National Petroleum Corporation (CNPC) ayrıca Rus doğal gazının Uzak Doğu güzergahı üzerinden Çin’e sevkiyatının başlatılması ve bu güzergâhtaki tedarikin artırılması konusunda çalışmalar yürütüyor. Power of Siberia 1 üzerinden fiziksel sevkiyatın artırılması da gündemde.

Şi-Putin görüşmesinde proje gündeme gelmedi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Power of Siberia 2 projesini görüşmesi bekleniyordu. Ancak iki liderin görüşmesine ilişkin resmi açıklamada projeye yer verilmedi.

Moğolistan’ın yeni Başbakanı Uchral Nyam-Osor ise Power of Siberia 2’nin karşılıklı yarar ilkelerine hizmet edebileceğini söyledi. Ancak Ulan Batur, hattın Moğolistan’daki Soyuz-Vostok bağlantısının mevcut tasarımına bağlılık konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Çin'in eli güçleniyor

Görüşmelerin durması, Çin’in müzakere pozisyonunun güçlendiği bir döneme işaret ediyor. Pekin açısından Power of Siberia 2’nin inşası konusunda acele etmek için sınırlı gerekçe bulunuyor.

Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması beklenen görüşmede, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına yönelik etkilerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Power of Siberia 2 nedir?

Power of Siberia 2, Rusya’nın Yamal’daki Arktik doğal gaz sahalarından çıkarılan gazın Moğolistan üzerinden Çin’e taşınmasını öngören yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik doğal gaz boru hattı projesi. Hattın yıllık taşıma kapasitesinin 50 milyar metreküp olması planlanıyor.