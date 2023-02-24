Çin, Rusya'ya insansız hava aracı satabilir

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Rusya, teslim tarihi Nisan olan 100 insansız hava aracı satın almak için Çinli bir üretici ile görüşmelerde bulunuyor.

ABD, Almanya ve diğer Batılı ülkeler, Çin'i Rusya'ya silah satmaması konusunda uyararak böyle bir şey gerçekleşirse bunun ciddi sonuçları olacağını söylemişlerdi.

Ukrayna'ya yönelik saldırısına yanıt olarak uygulanan şiddetli Batı yaptırımları tarafından kuşatılan Rusya'nın, İran ve Kuzey Kore'den silahlar satın aldığına inanılıyor.

Der Spiegel, Çinli drone üreticisi Xian Bingo Intelligent Aviation Technology'nin, kaynakların 35-50kg savaş başlığı taşıyabileceğini belirttiği ZT-180 drone'unun 100 prototipini yapmaya hazır olduğunu bildirdiğini kaydetti.