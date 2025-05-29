  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çin, "Şıcien-26" uydusunu fırlattı
Takip Et

Çin, "Şıcien-26" uydusunu fırlattı

Çin, kadastro, çevre yönetimi ve diğer alanlarda veri hizmetleri sağlayacağı belirtilen Şıcien sınıfı bir uyduyu uzaya gönderdi. Bu, gerçekleştirilen 579'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin, "Şıcien-26" uydusunu fırlattı
Takip Et

Xinhua'nın haberine göre, "Şıcien-26" uydusu, Long March 4B taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Long March roketleriyle gerçekleştirilen 579'uncu başarılı taşıma görevi

Uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 579'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

 

Şıcien-26 uydusunun, kadastro, çevre yönetimi ve diğer alanlarda ulusal ekonomik kalkınmayı destekleyecek veri hizmetleri sağlayacağı belirtildi.

Adı, "uygulama" anlamına gelen Şıcien uydularının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) gibi diğer uydu programlarında erken geliştirme aşamasında olan teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

Uydu programı, bazı fırlatışların duyurulmadığı, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.

QFlats’te temel atıldı: Sigorta destekli güvenli konut satışı başladıQFlats’te temel atıldı: Sigorta destekli güvenli konut satışı başladıŞirket Haberleri
Yeni Akdeniz vizyonu İstanbul’da şekilleniyor; stratejik güçler buluşuyorYeni Akdeniz vizyonu İstanbul’da şekilleniyor; stratejik güçler buluşuyorİş Dünyası

 

Dünya
İsrail'in İHA'yla hedef aldığı belediye çalışanı hayatını kaybetti
İsrail'in İHA'yla hedef aldığı belediye çalışanı hayatını kaybetti
AB Komisyonu: Amerikalılar, Avrupa'dan giderek daha fazla çekilecek
AB Komisyonu: Amerikalılar, Avrupa'dan giderek daha fazla çekilecek
13 yıl sonra bir ilk! ABD bayrağı, Şam’da yeniden göndere çekildi
13 yıl sonra bir ilk! ABD bayrağı, Şam’da yeniden göndere çekildi
İsviçre marketleri dünya devine kızdı rafları Türk markasıyla doldurdu!
İsviçre marketleri dünya devine kızdı rafları Türk markasıyla doldurdu!
Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yakınlarından ABD hükümetinin politikalarına tepki!
Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yakınlarından ABD hükümetinin politikalarına tepki!
Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na rüşvet suçu!
Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na rüşvet suçu!