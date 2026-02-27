Çin sivil havacılığı 2025’te rekor kırdı

Çin’deki uçak iniş ve kalkış sayısındaki yükseliş, sadece yolcu taşımacılığını değil, ticaret ve lojistik hareketliliğini de yansıtıyor. Büyük şehirlerdeki merkez havalimanları, artan talebi karşılamak için operasyonlarını genişletirken, hem iç hatlarda hem de uluslararası bağlantılarda kapasitesini artırdı.

Kargo ve posta taşımacılığında artan hız ve kapasite

Kargo ve posta taşımacılığı, üretim ve tüketim merkezleri arasında hızlı bir akış sağladı. Havalimanlarının artan lojistik kapasitesi, ülkenin ekonomik ve ticari faaliyetlerini doğrudan desteklerken, havayolu taşımacılığının stratejik önemini de güçlendirdi.

Yeni pistler, terminaller ve lojistik tesisleri, havalimanlarının operasyonel kapasitesini artırdı ve artan talebi karşılamada belirleyici oldu. Bu genişleme, hem ekonomik hem de sosyal açıdan ülkenin ulaşım altyapısının dayanıklılığını ortaya koyuyor.

Yoğun trafiğin getirdiği operasyonel yük, havalimanları ve havayolu şirketleri için yönetim ve planlama açısından önemli bir sınav anlamına geliyor. Yolcu ve kargo trafiğinin güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi, sektördeki öncelikli hedeflerden biri hâline geldi.

Çin’in havacılık performansı zirvede

Çin sivil havacılığı, 2025’teki performansıyla hem yolcu hem de kargo taşımacılığında güçlü bir büyüme gösterdi. Bu gelişme, ülkenin havacılık alanındaki kapasitesini pekiştirirken, bölgesel ve küresel ekonomik entegrasyonu da destekliyor.

Genel olarak, Çin’in havalimanları, geçen yıl hem hacim hem de kapasite açısından yeni bir döneme girdi. Yolcu sayısındaki artış, ekonomik ve turizm faaliyetleriyle bağlantılı olurken, kargo hacmindeki büyüme, ticaretin hız kazandığını ve lojistik altyapısının güçlendiğini gösteriyor. Sivil havacılık, artık ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamında merkezi bir rol üstlenmiş durumda.