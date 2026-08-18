Çin takvimi öne çekti: Devlet kurumlarında Windows işletim sistemine erken veda

Ulusal siber güvenlik stratejisinde vites yükselten Çin, devlet mekanizmasındaki Amerikan yazılım bağımlılığını bitirmek için radikal bir adım attı. Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı bünyesinde alınan yeni kararla, kamu bilgisayarlarında çalışan eski nesil Windows işletim sistemlerinin normalde öngörülen resmi takvimden çok daha önce sistemlerden tamamen kazınması talimatı verildi. Normal şartlarda önümüzdeki yıllara yayılarak kademeli yapılması planlanan bu köklü değişimin ani bir kararla erkene çekilmesi, bölgedeki jeopolitik riskler ve siber istihbarat endişelerinin en üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Yabancı yazılım ekosistemlerine kapıyı öngörülenden çok daha erken kapatan bu hamle, küresel teknoloji pazarındaki güç dengelerini de kökten sarsacak nitelikte.

Güvenlik gerekçesiyle erken müdahale

Sürecin normal işleyişinden çok daha hızlı bir şekilde devreye sokulmasının arkasında, kritik devlet verilerinin sızdırılmasını önleme ve siber savunma kalkanını sıkılaştırma refleksi yer alıyor. Çinli siber güvenlik otoriteleri, resmi kurumlar için geçmişte özel güvenlik yamalarıyla modifiye edilmiş yabancı sistemlerin bile artık küresel siber savaş çağında kabul edilemez açıklar barındırdığını savunuyor. Alınan kararla birlikte devlet dairelerindeki veri havuzlarının, bakanlık sunucularının ve kritik altyapı yönetim sistemlerinin yabancı menşeili kod bloklarından tamamen temizlenmesi hedefleniyor. Böylece Çin, olası bir uluslararası kriz anında batılı yazılım şirketlerinin sistem desteğini kesmesi veya uzaktan müdahale etmesi riskine karşı da erkenden bir bariyer inşa etmiş oluyor.

Yerli yazılımlara zorunlu ve hızlı geçiş operasyonu

Takvimin beklenmedik bir şekilde erkene çekilmesiyle birlikte devlet kurumlarında Kylin OS ve UnionTech (UOS) gibi Linux tabanlı yerli işletim sistemlerine geçiş süreci de mecubri olarak olağanüstü bir hız kazandı. Kamu personeline ait milyonlarca bilgisayarın çok kısa bir süre içinde tamamen Çinli mühendisler tarafından geliştirilen ve kaynak kodları Çin'in kontrolünde olan bu yeni yazılımlarla donatılması gerekiyor. Bu acele dönüşüm dalgası, Çin'in kendi içindeki siber güvenlik ve yerli yazılım firmalarına milyarlarca dolarlık devasa bir pazar alanı açarken, batılı teknoloji devlerinin ülkedeki resmi varlığını ve kurumsal pazar payını neredeyse tamamen sembolik bir seviyeye indirgiyor. Kamu kurumlarında başlayan bu zorunlu ve hızlı dijital göç, yakın gelecekte Çinli özel şirketleri ve genel tüketici pazarını da domino etkisiyle peşinden sürükleyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde bu hamle, ülke genelinde tamamen içine kapalı, batıdan bağımsız ve dışarıya tamamen yalıtılmış yeni bir teknoloji ekosisteminin doğuşunu hızlandıracaktır.