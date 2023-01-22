Çin, 'Tavşan Yılı'na girdi

Çin'de COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Ay takvimine göre ilk yılbaşı kutlandı. Ülke, 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 22 Ocak’ta "Kaplan Yılı"nı geride bırakarak "Tavşan Yılı"na girdi.

"Sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin geçen yılın sonunda terk edilmesinin ardından ülke, üç yıl sonra ilk kez Ay Yeni Yılı'nı toplu testler, karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları olmadan karşıladı.

Yeni yıl arifesinde başkent Pekin’de ve ülkenin pek çok şehrinde caddeler ve sokaklar, kırmızı renkli Çin fenerleriyle süslendi.

Evlerin kapılarının üzerine tavşan figürlerinin yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu ikili şeritler yapıştırıldı.

Çinliler, yeni yılda ebeveynlerini ziyaret etti, arife akşamı yeni yıl yemekleri ailece yenildi, yeni yıl günü tapınaklara ziyarette bulunuldu.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor. Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 7 Ocak-15 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 2,1 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Tavşan Yılı

Çin astrolojisine göre Tavşan Yılı, 12 yıllık çevrimlerde dördüncü yıla denk geliyor.

Efsaneye göre hızına güvenen tavşan, yılların sırasını belirleyecek göksel yarışta kendisini rakipsiz görmektedir. Gün ağarırken başlayan yarışta hızla yol alan tavşan, bitişe yaklaştığında etrafında hiçbir hayvan yoktur. Yarışı nasılsa kazanacağını düşünerek dinlenmek için yol kenarına kıvrılıp uykuya dalar. Uyandığında üç hayvanın kendisinden önce yarışı bitirdiğini görür. Sıçan kurnazlığı, öküz gayreti, kaplan ise atılganlığıyla onun hızını alt etmiştir.

Çin kültüründe tavşan figürü, 12 hayvan içerisinde en şanslısı görülüyor. Tavşan, merhameti, masumiyeti ve zarafeti temsil ediyor. Sakin, barışçı, münakaşadan kaçınan, içe dönük ve duyarlı kişilik yapısı, Tavşan Yılı'na ve bu yıllarda doğanlara atfedilen özellikler arasında sayılıyor.

Çinliler, yeni yılda tavşan ruhunun ülkeye barış, sükunet ve huzur getirmesini umuyor.

Salgın endişesi devam ediyor

Çin'de COVID-19 tedbirlerinin geçen ayın başında aniden kaldırılmasıyla ülke, bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı. Büyük şehirlerdeki yayılmanın tetiklediği salgın dalgasının ardından Bahar Bayramı'ndaki seyahatlerin, küçük ve orta ölçekli şehirlerde ve taşra yerleşimlerinde yeni salgınlara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Baş Epidemiyelog Vu Zunyou, yayımladığı açıklamada, kitlesel hareketin virüsün ülkenin farklı bölgelerine yayılmasına yol açabileceğini fakat 1,4 milyarlık Çin nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin halihazırda ilk dalgada enfekte olduğunu, dolayısıyla gelecek 3-4 ayda yeni bir dalganın ortaya çıkmasını beklemediklerini bildirdi.