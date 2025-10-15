Çin, Tayvan’ı yanlış gösteren 60 bin haritayı ele geçirdi

Global Times gazetesinin haberine göre Çin makamları gümrük denetimi yaptı.

Gümrük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, denetimlerde "hatalı" 60 bin harita ele geçirildiği belirtildi.

Yetkililer, bu haritalarda Tayvan'ın "yanlış gösterildiğini", ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki bazı adaların bulunmadığını belirtti.

İhtilaflı sulardaki "Dokuz Çizgi Hattı" ve Çin ile Japonya arasındaki deniz sınırlarının da yer almadığını ifade eden yetkililer, bu haritaların "ulusal birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehlikeye attığını" savundu.

Çin ile Tayvan arasında gerginlik

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) güçleri ile Mao Zedong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Kuomintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.