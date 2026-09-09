Çin tehdidine karşı dev hazırlık: Tayvan hava üslerini güçlendiriyor

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Tayvan, Çin ile yükselen askeri gerilim karşısında hava savunma altyapısını güçlendirmeye hazırlanıyor. Tayvan Hava Kuvvetleri'nin planına göre Hualien ve Taitung bölgelerine toplam 26 güçlendirilmiş uçak sığınağı yapılacak. Projenin 2027-2031 yılları arasında tamamlanması öngörülüyor. Sığınakların 22'sinin Hualien'e, 4'ünün ise Taitung'a inşa edilmesi planlanıyor.

Hedef savaş uçaklarını ilk saldırıdan korumak

Tayvan yönetimi, olası bir çatışma sırasında savaş uçaklarının saldırılardan korunma ihtimalini yükseltmek istiyor. Bu kapsamda "bir uçak, bir sığınak" yaklaşımının uygulanması hedefleniyor. Yeni yapıların yüksek güçlü patlamalara ve ağır saldırılara dayanabilecek şekilde tasarlanması planlanıyor. Amaç, hava üslerinin füze veya hava saldırılarında hedef alınması durumunda mümkün olduğunca fazla savaş uçağını görev yapabilir durumda tutmak.

Yeni F-16'lar için altyapı hazırlanıyor

Proje, ABD'den alınan 66 yeni F-16V Block 70 savaş uçağının Tayvan'a teslimatıyla da bağlantılı. Yeni uçakların Taitung'daki Qihang Hava Üssü'ne konuşlandırılması ve 7. Taktik Savaş Kanadı bünyesinde görev yapması planlanıyor. Hualien'deki 5. Taktik Savaş Kanadı'nda bulunan F-16V Block 20'ler de hesaba katıldığında, teslimatların tamamlanmasıyla Tayvan'ın doğusunda 110 ila 120 arasında F-16V bulunması bekleniyor.

İlk F-16V'lerin teslimat süreci başladı

Yeni savaş uçaklarının teslimatında da hareketlilik yaşanıyor. İlk iki F-16V Block 70'in eylül ayında ABD'den ayrıldığı ancak nedeni açıklanmayan bir gelişme nedeniyle kısa süre sonra Hawaii'ye geri döndüğü bildirildi. Diğer uçakların ise 2027 ve 2028 yıllarında Tayvan'a ulaştırılması planlanıyor.

Yer altındaki askeri tesis de yenilenecek

Tayvan'ın savunma yatırımı yalnızca yeni uçak sığınaklarıyla sınırlı değil. Hualien'deki dağların içine inşa edilen Jiashan yer altı havacılık kompleksinin de modernize edilmesi planlanıyor. Tesisin yenilenmesi için 2031 yılına kadar yaklaşık 112,5 milyon dolarlık ek bütçe ayrılması öngörülüyor.

Çok sayıda savaş uçağını barındırabilecek kapasitedeki kompleksin, olası bir ilk saldırının ardından Tayvan'ın hava gücünü korumasında önemli rol üstlenmesi hedefleniyor.

Tayvan olası çatışmaya hazırlanıyor

Savunma yatırımları, Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde geliyor. Pekin yönetimi Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak görüyor ve ada üzerinde kontrol sağlamak için güç kullanma seçeneğini dışlamıyor. Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te ise ordunun değişen güvenlik koşullarına ve hızla gelişen askeri teknolojilere uyum sağlaması gerektiğini belirtiyor.