Çin, tek bir günde SpaceX'in rekorunu kırdı

9 Aralık Salı günü içerisinde 3 Uzun Yürüyüş roketini fırlatan Çin, ABD’li milyarder Elon Musk’a ait SpaceX’e ait rekoru kırdı.

Daha önceki en hızlı fırlatma serisi, SpaceX'in 20 saat 3 dakika içinde üç Falcon roketini fırlattığı Mart 2024'te kaydedilmişti. Independent Türkçe’de yer alan habere göre Çin'in bu yıl yörüngeye gerçekleştirdiği fırlatma sayısı 83'e ulaştı.

Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi yaptığı açıklamada, "Fırlatma görevi tamamen başarılıydı" dedi. Geçen yılki 134 fırlatma rekorunu çoktan aşan SpaceX, bir yılda yörüngeye en fazla fırlatma gerçekleştirme rekorunu hâlâ elinde tutuyor. Elon Musk'ın şirketi, bu yılın sonuna kadar yörüngeye 178 fırlatma gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Starlink ağına benzer bir büyüklüğe ulaşacak

Çin'in rekor kıran fırlatma temposu, uzayda süper güç olmak isteyen ülkenin uzay ajansının yörünge altyapısını hızla genişletme çabalarının bir parçası. Çin’in yörüngede 100'den fazla faal Guowang uydusu bulunuyor. Devlet şirketi China SatNet, gelecek yıllarda takımyıldızı 13 bin uyduya çıkarmayı planlıyor. Bu, halihazırda yaklaşık 9 bin uydusu faaliyette olan SpaceX'in Starlink ağına benzer bir büyüklüğe ulaşacak. Çin ayrıca, ABD'nin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkarıldıktan sonra kendi uzay istasyonunu da inşa etmişti.

Tiangong uzay istasyonu, 2021'de ilk mürettebatını ağırladı ve halihazırda üç mürettebat üyesine ev sahipliği yapıyor. Geçen ay Çin, asıl uzay aracının penceresinin uzay enkazı olduğu düşünülen nesneden hasar görmesinin ardından astronotları geri getirme görevinin ikinci aşamasında Tiangong'a insansız bir uzay aracı fırlatmıştı.