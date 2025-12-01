  1. Ekonomim
Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda uzay enkazı nedeniyle hasar gören Şıncou-20 personel mekiğinin, Dünya'ya insansız döneceği bildirildi.

Çin Uzay İstasyonu'ndaki hasarlı Şıncou-20 mekiği insansız dönecek
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, mekiğin geri dönüş seferinin insansız gerçekleştirileceği belirtildi.

Şıncou-20 mekiğinin camında uzay enkazı parçasının çarpması sonucu oluştuğu tahmin edilen küçük bir çatlak tespit edilmişti.

Mekikle uzay istasyonuna taşınan taykonotların 5 Kasım'da planlanan dönüş seferi, hasarın yol açabileceği riskler göz önüne alınarak ertelenmişti.

 Taykonotlar, başka bir mekikle geri dönmüştü

Taykonotlar, 14 Kasım'da görevi devrettikleri ekibi getiren Şıncou-21 mekiği ile Dünya'ya dönmüştü.

İstasyonda yeni göreve başlayan Şıncou-21 ekibini geri getirmek üzere ise sonraki uzay görevi için hazırlanan Şıncou-22 mekiği gönderilmişti.

Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev alıyor.

