Çin ve ABD dışişleri bakanları telefonda görüştü

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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Vang ve Marco, iki ülke arasındaki üst düzey temasları ele aldı.

Bakan Vang, Çin-ABD ilişkilerinin genel olarak iki ülke liderinin çizdiği stratejik istikrar doğrultusunda ilerlediğini ve bunun uluslararası toplumun beklentilerine uygun olduğunu belirtti.

Liderler diplomasisinin, Çin-ABD ilişkilerinin köşe taşı olduğunu vurgulayan Vang, "Her iki taraf, eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda ruhu içinde üst düzey temasların yeni aşamasına hazırlanmalı, iletişimi güçlendirmeli, işbirliğini teşvik etmeli, farklılıkları yönetmeli, birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermeli ve Çin ile ABD'nin yapıcı stratejik istikrar ilişkisine bağlı olduğu, dünya barışına ve kalkınmasına birlikte katkı sağlayacağına dair pozitif bir mesaj vermeli." ifadelerini kullandı.

İki bakan, Orta Doğu'daki durum konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta ABD'ye yapması beklenen ziyaretin öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Çin liderinin gelecek hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Şi ile 24 Eylül'de Washington'da buluşacağını açıklarken, Çin tarafı henüz ziyareti doğrulamadı.