Çin ve ABD heyetleri, Madrid’deki görüşmelerde TikTok konusunu da ele alacak

İki taraftan yapılan açıklamalarda, 14-17 Eylül tarihlerinde yürütülecek müzakerelerde heyetlerin ikili ekonomik ve ticari sorunların yanı sıra TikTok'un durumunu da görüşeceği belirtildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin bu konuda meşru haklarını ve çıkarlarını savunmaya kararlı olduğu, meseleyi yasalara ve düzenlemelere uygun olarak değerlendireceği vurgulandı.

Çin hükümetinin veri mahremiyetine ve güvenliğine büyük önem verdiği, hiçbir şirketin veya bireyin yabancı ülkelerin yasalarına aykırı olarak özel verileri toplamasını ve aktarmasını talep etmediğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'yi, Çin ile ortak müşterekte buluşmaya, karşılıklı endişeleri saygı ve eşit istişare temelinde diyalog yoluyla ele almaya ve çözmeye çağırıyoruz. Bu, TikTok dahil Çinli şirketlerin ABD'de faaliyetlerine sürdürebilmesi için gerekli olan açık, adil ve ayrımcı olmayan iş ortamını olduğu kadar Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini mümkün kılacaktır."

TikTok, devredilme ya da yasaklanma baskısıyla karşı karşıya

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart 2024'te yaptığı oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etmişti. ABD Senatosundan da geçen tasarı 24 Nisan 2024'te dönemin Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa, ana ortak konumundaki ByteDance firmasının, platformu ABD'li bir şirkete devretmesini, aksi halde uygulamanın ABD'deki yasaklanmasını öngörüyor.

ABD Kongresi, BytDance'in 19 Ocak'a kadar kontrol hissesini devretmemesi halinde uygulamanın tüm ülkede yasaklanmasına yönelik kararı ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onanmış, ancak 20 Ocak'ta göreve başlayan yeni Başkan Donald Trump, son tarihin süresini başkanlık kararnameleriyle 3 kez uzatmıştı.

Yasağı savunanlar, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgileri, kanunen Çin hükümetinin erişimine açmak zorunda olduğunu, bunun veri güvenliği riskinin yanı sıra ulusal güvenliğe de tehdit oluşturduğunu savunuyor.

Yasağa karşı çıkanlar ise, TikTok'un ABD vatandaşlarının verilerini toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünün kısıtlanması" anlamına geleceğini belirtiyor.

TikTok yönetimi ise veri güvenliğinin ihlaline ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını, ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına uygun çalıştıklarını iddia ediyor.