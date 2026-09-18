Çin ve ASEAN için yeni dönem: 4 başlık öne çıktı

Çin ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasındaki ekonomik iş birliğinde yeni dönem için dört öncelik belirlendi. Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi’nin 3.0 versiyonuna geçiş sürecinde ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması amacıyla dört maddelik öneri sundu.

Öneriler, Çin-ASEAN Fuarı ile Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi'nin Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning kentinde başlayan açılışında gündeme geldi.

Serbest ticaret bölgesinde 3.0 dönemi

Ding Xuexiang, Çin ile ASEAN ülkelerinin ortak çabaları sonucunda Serbest Ticaret Bölgesi'nin istikrarlı biçimde ilerlediğini belirtti. Ding'e göre mevcut iş birliği, bölgesel ekonomik bütünleşmenin hız kazanmasına katkı sağlarken bölge halklarına da somut faydalar getiriyor. Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin 3.0 versiyonuna ilişkin protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgesel ekonomik gelişmenin yeni bir ivme kazanması bekleniyor.

İlk öncelik: Daha fazla dışa açıklık

Ding'in ilk önerisi, bölgenin dışa açıklık seviyesinin kapsamlı biçimde yükseltilmesi oldu. Çin Başbakan Yardımcısı, daha üst düzey bir Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi oluşturulabilmesi için ekonomik ilişkilerin dışa açıklık temelinde geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşım, iki taraf arasındaki mevcut ekonomik bütünleşmenin daha ileri bir aşamaya taşınması hedefinin temel başlıklarından biri olarak öne çıktı.

Ticaret ve yatırımlara yeni vurgu

İkinci öneride ticaret ve yatırım ilişkilerinin niteliğinin geliştirilmesi gündeme geldi. Ding, Çin ile ASEAN arasındaki ekonomik iş birliğinin yalnızca mevcut seviyesini korumakla kalmayıp daha yüksek bir düzeye çıkarılması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi, yeni dönem için öncelikli başlıklardan biri olarak sıralandı.

Yeni sektörlerde iş birliği genişleyecek

Ding Xuexiang'ın üçüncü önerisi, yükselen sektörlere yönelik ortaklığın daha da güçlendirilmesi oldu. Çin ve ASEAN arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni alanlara taşınması ve ortaya çıkan sektörlerde iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini ifade eden Ding, bu başlığın daha üst düzey bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasının önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Bölgesel bağlantılar güçlendirilecek

Dört maddelik önerinin son başlığını ise bağlantısallığın daha kolay ve verimli hale getirilmesi oluşturdu. Ding, bölge içindeki bağlantıların geliştirilmesinin Çin-ASEAN iş birliğinin ilerletilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Böylece ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel bütünleşmenin de daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Nanning'de yoğun diplomasi trafiği

Çin-ASEAN Fuarı'nın açılışı kapsamında Ding Xuexiang, Myanmar Devlet Başkan Yardımcısı U Nyo Saw, Vietnam Başbakan Yardımcısı Pham Gia Tuc ve Laos Başbakan Yardımcısı Saleumxay Kommasith ile ayrı görüşmeler de gerçekleştirdi. Nanning'deki fuar ve zirve, Çin ile ASEAN arasındaki ekonomik iş birliğinin yeni aşamasının ele alındığı platform olarak öne çıktı.