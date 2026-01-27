Çin ve Finlandiya arasında 10’dan fazla iş birliği anlaşması imzalandı

CCTV’nin haberine göre; Çin ve Finlandiyalı şirketler, Pazartesi günü Pekin'de düzenlenen Çin-Finlandiya Yenilikçi İş Birliği Komitesi'nin altıncı toplantısında inovasyon, yeşil kalkınma ve dijitalleşme alanlarında 10'dan fazla iş birliği anlaşmasına imza attı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'nun Çin ziyaretiyle aynı döneme denk gelen toplantıya, her iki ülkeden 120'den fazla iş dünyası temsilcisi katıldı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre imzalanan anlaşmalar; yeşil binalar, biyotıp ve dijital teknoloji gibi ileri teknoloji sektörlerini kapsıyor. İş birliğinin sadece ürün imalatıyla sınırlı kalmayıp; ortak araştırma, geliştirme ve hizmet odaklı üretime doğru evrildiği belirtildi.

Kone Corporation Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jussi Herlin, Çin'deki faaliyetlerinin önemini koruduğunu belirterek, mevcut bina stoğunun modernizasyonu ve dijitalleşme alanındaki yeni çözümlere odaklandıklarını açıkladı.