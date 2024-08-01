Çin ve Hindistan, sınır anlaşmazlığı konusunda anlaştı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanlıklarından delegeler, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir araya geldi.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığını görüşen heyetler, dışişleri bakanları düzeyinde yapılan görüşmelerde fikir birliğine varılan konuların uygulanması konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, Çin-Hindistan sınırındaki sorunlara odaklanma, birbirlerinin endişelerini göz önünde bulundurma ve karşılıklı kabul edilebilir çözüme en kısa sürede ulaşmak için çaba sarf etme konusunda anlaştı.

Diplomatik ve askeri kanallardan iletişimi sürdürme ve müzakere mekanizmalarını güçlendirmeye bağlılıklarını dile getiren taraflar, bölgede barış ve sükûnetin korunmasına devam edilmesi ve önceden varılan anlaşma ile protokollere uyulması konusunda da mutabık kaldı.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın, Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemedi. Bu nedenle sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Çin ve Hindistan Dışişleri Bakanları sınır anlaşmazlığını görüşmüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Laos'ta bir araya gelerek sınır anlaşmazlığı konusunu ele almıştı.

Jaishankar, "Fiili Kontrol Hattına" ve taraflar arasında önceden imzalanmış sınır anlaşmalarına uyulması çağrısı yapmış, "İlişkilerimizi istikrara kavuşturmak her iki tarafın da çıkarınadır." ifadesini kullanmıştı.

Jaishankar, sınır sorunlarını çözüm odaklı ve en acil şekilde ele alınması konusunda çağrıda bulunmuştu.