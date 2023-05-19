Çin ve İngiltere’den Cezayir’e petrokimya yatırımı

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, Çin’in HQC ile İngiltere merkezli Petrofac şirketlerinin ülkenin batısındaki Oran (Vahran) kentinde, maliyeti 1,5 milyar dolara bulacak petrokimya fabrikası inşa edeceğini duyurdu.

Sonatrach’tan yapılan yazılı açıklamada, HQC ile Petrofac şirketleriyle, Oran kentinde petrokimya fabrikasının inşa edilmesi anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Oran kentindeki Arzew sanayi bölgesinde inşa edilecek olan fabrikada yılda 550 bin ton polipropilen üretiminin gerçekleştirileceği, tesisin yapım maliyetinin 1,5 milyar dolar olacağı bildirildi.

Tamamı Sonatrach’a bağlı olan bir yan şirkete ait olan fabrikanın inşasına ilişkin ihalenin Nisan 2021’de açıldığı hatırlatılan açıklamada, ihaleyi en iyi fiyat veren HQC ile Petrofac şirketlerinin kazandığının altı çizildi. Polipropilen otomotiv başta olmak üzere, tekstil, inşaat, ilaç ve diğer sektörlerde kullanılıyor.

Sonatrach, Rönesans Holding ortaklığında, Adana Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde de 1,2 milyar dolar yatırımla yıllık 450 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi kuruyor.