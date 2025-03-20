Çin ve Kanada arasında idam krizi! 4 Kanada vatandaşı idam edildi

Kanada ile Çin arasında infaz krizi çıktı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Pekin'in 4 Kanada vatandaşını uyuşturucuyla ilgili suçlardan idam ettiğini bildirdi. Joly dün gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kişilerin hepsinin çifte vatandaş olduğunu ve ailelerinin talebi üzerine kimliklerinin gizli tutulduğunu söyledi.

"Geri döndürülemez ve temel insan onuruna aykırı"

Bakan Joy, idamları "geri döndürülemez ve temel insan onuruna aykırı" olarak niteleyerek, kınadı. Davaları aylardır çok yakından takip ettiğini belirten Joy, aralarında eski Başbakan Justin Trudeau'nun da bulunduğu diğer yetkililerle birlikte infazları durdurmaya çalıştığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Joy, "Sadece şiddetle kınamaya değil, aynı zamanda benzer durumlarla karşı karşıya kalan diğer Kanadalılar için de hoşgörü istemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.