Çin ve Kuzey Kore sınırında yıllardır beklenen köprü artık faaliyette

Çin ve Kuzey Kore, iki ülke arasındaki en önemli kara sınır kapısı konumundaki stratejik projeyi resmen hayata geçirdi. Çin'in Dandong Yeni Bölgesi ile Kuzey Kore'nin Sinuiju şehrini birbirine bağlayan New Yalu River Bridge (Yeni Yalu Nehri Köprüsü), uzun süren ertelemelerin ardından hizmete girdi. Açılış haberi, her iki ülkenin resmi ve yerel kaynakları tarafından duyuruldu.

Sınırda tır hareketliliği ve lojistik yoğunluk

Köprünün resmen açılmasıyla birlikte bölgede hemen hareketlilik gözlendi. Sınır hattında çok sayıda tırın uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Uzmanlar, modern altyapıya sahip bu yeni geçiş noktasının, her iki komşu ülke arasındaki kargo ve lojistik akışını önemli ölçüde hızlandıracağını ve ticaret hacmini artıracağını belirtiyor.

Ticaret hacmi ve yaptırımların gölgesi

Öte yandan, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler son dönemde kısmi bir canlanma sinyali verse de, 2017 yılında sıkılaştırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları nedeniyle geçmiş yılların seviyesinin hâlâ gerisinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Çin'in Kuzey Kore'ye ihracatı artış kaydetmiş olsa da, bu yeni köprünün ticaret verilerine ve ekonomik iş birliğine nasıl bir ivme kazandıracağı yakından takip ediliyor.