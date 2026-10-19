Çin verileri ve düşen petrol Bitcoin'i 82 bin doların üzerine taşıdı
Pazartesi günü küresel piyasalarda hareketli saatler yaşanırken, kripto para birimi Bitcoin 82 bin doların üzerine çıkarak dikkat çekici bir toparlanma kaydetti. Petrol fiyatlarının beş ayın zirvesinden geri çekilmesi ve Çin'den gelen beklenti üstü büyüme verileri, geçen hafta teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla sarsılan risk iştahını yeniden canlandırdı.
Haftanın ilk işlem gününde Asya seansının başında yukarı yönlü bir ivme yakalayan Bitcoin, %1,3'ün üzerinde değer kazanarak 82.773 dolar seviyelerine ulaştı. Lider kripto paranın bu çıkışına diğer dijital varlıklar da eşlik etti; Ether %3,7'ye, Solana ise %4,6'nın üzerine varan oranlarda değer artışı yaşadı. Söz konusu hareketlilik, piyasalardaki tedirginliğin bir ölçüde hafiflediğini gösterdi.
Makroekonomik cephede petrolde düşüş, Çin'de büyüme
Orta Doğu'daki çatışmalara rağmen arzın sürdüğüne yönelik sinyallerle Brent petrol %2'ye yakın gerileyerek varil başına 107 dolar seviyelerine çekildi. Öte yandan Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda %4,5 büyüyerek %4,4'lük piyasa beklentisini geride bıraktı. Analistler, makroekonomik verilerin piyasalara kısa vadeli bir nefes aldırdığını ancak kurumsal taraftaki ETF çıkışları ve temkinli duruşun devam ettiğini belirtiyor.