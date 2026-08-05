Çin, yabancı yazılımlı baskı ve fotokopi makinalarına yönelik güvenlik soruşturması başlattı

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Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, edinilen ön bilgilere göre, yabancı ülkelerin sistem yazılımını içeren ve ithal edilen baskı ve fotokopi fonksiyonlarına sahip ofis ekipmanlarının dış ticarette ulusal güvenlik çıkarlarını etkileyebileceği ifade edildi.



Bu yüzden bu ürünlere yönelik ulusal güvenlik soruşturması açıldığı belirtilen açıklamada, soruşturma kapsamında yapılan incelemenin, ithalatın ulusal güvenliğe etkisini, yerli sanayinin gelişmişlik ve talebi karşılama kapasitesini ve yabancı mal ve teknolojilere bağımlılığı kapsayacağı vurgulandı.

Açıklamada, ilgili yabancı hükümet politikalarının ve önlemlerinin Çin'in ulusal güvenlik çıkarları üzerindeki etkisinin ve dış ticarette ulusal güvenlik çıkarlarını etkileyen diğer konuların da inceleneceği ve bulguların sonucunda bir soruşturma raporu hazırlanacağı kaydedildi.