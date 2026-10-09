Çin, yakıt ihracatına yeniden başlıyor

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Çin, Altın Hafta tatili sırasında kısa süreliğine durdurduğu ekim ayı rafine yakıt ihracatını yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Reuters’a konuşan dört ticaret kaynağına göre karar, küresel dizel, benzin ve jet yakıtı piyasalarındaki arz sıkışıklığının hafiflemesine yardımcı olacak.

Sektör temsilcilerine göre Çin, ekim ayında toplam yaklaşık 3,7 milyon metrik ton benzin, dizel ve jet yakıtı ihracatına onay verdi. Çinli rafinerilerin eylül ayında bu üç üründen 4 milyon tonun biraz üzerinde ihracat yapması bekleniyordu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, ABD ve İsrail’in İran’la savaşı nedeniyle ham petrol akışlarının ve rafineri üretiminin aksaması üzerine mart ayında yakıt ihracatını kısıtlamıştı. Pekin, temmuz-eylül döneminde kontrolleri gevşetse de ihracatı aylık bazda incelemeye dayalı daha sıkı bir denetim altında tutuyor.

Çin’in ihracat kararında, Orta Doğu’daki savaş ve Rusya-Ukrayna çatışmasının rafine yakıt üretimini aksatması ve özellikle dizel fiyatlarını yükseltmesi etkili oluyor. Ülkeler arzı güvence altına almak için daha fazla yakıt tedarik etmeye çalışırken, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu hafta petrol stoklarının kullanımını hızlandırma ve dizel arzına öncelik verme kararı aldı.