Çin: Yapay zeka yaptırımlarına karşı gerekli tüm önlemleri alacağız

Küresel teknoloji rekabetinde gerilim, ABD'nin Çinli yapay zeka girişimlerini hedef alan yaptırım hazırlıklarıyla üst seviyeye tırmandı. Çin, şirketlerinin pazar paylarını ve teknolojik egemenliklerini korumak için misilleme mekanizmalarını devreye sokmaya hazırlandığını ilan ederek ticari restleşmenin sinyalini verdi.

Ticari kısıtlamaların küresel teknoloji ekosistemi üzerindeki baskıları

Çin ve ABD hattında uzun süredir devam eden yarı iletken ve çip ambargoları, yapay zeka yazılımlarını da kapsayacak şekilde genişleme eğilimi gösteriyor. ABD hükümetinin Çinli yapay zeka şirketlerinin küresel veri bulutlarına erişimini engelleme ve finansal yaptırımlar uygulama yönündeki hazırlıkları, iki ülke arasındaki stratejik rekabeti yeni bir safhaya taşıdı. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan sert açıklamada, serbest piyasa kurallarının tek taraflı kararlarla çiğnendiği savunuldu. Bu tarz korumacı adımların sadece yerel firmaları değil, küresel tedarik zincirinin güvenliğini de tehlikeye attığı belirtilerek ulusal çıkarların korunması için gerekli tüm önlemlerin masada olduğu dünya kamuoyuna ilan edildi.

Stratejik emtia kısıtlamaları ve teknolojik misilleme mekanizmaları

Çin'in 'gerekli önlemler' ibaresinin arkasında, batılı teknoloji şirketlerinin üretim hatlarını doğrudan kilitleyebilecek çok güçlü ekonomik kozlar bulunuyor. Çin, yapay zeka çiplerinin, süper bilgisayarların ve batarya teknolojilerinin üretiminde hayati önem taşıyan galyum, germanyum ve nadir toprak elementlerinin küresel tedarikini neredeyse tek başına kontrol ediyor. Finans çevrelerinde, ABD'nin yaptırımları yürürlüğe koyması halinde Çin'in bu kritik madenlerin ihracat kotalarını daha da daraltabileceği veya batılı savunma ve teknoloji devlerine yönelik doğrudan ambargolar uygulayabileceği öngörülüyor. Bu durum, donanım üreticilerinin ham madde maliyetlerini yukarı çekerek küresel teknoloji sektöründe yeni bir arz şokunu tetikleme riski barındırıyor.

Yapay zeka egemenliği yarışında bloklaşma ve pazar dinamikleri

Yaşanan bu son restleşme, küresel yapay zeka ekosisteminde coğrafi ve hukuki bir bölünmeyi hızlandırıyor. Kendi yerel büyük dil modellerini ve derin öğrenme algoritmalarını batı sitemlerinden bağımsız olarak geliştiren Çin, yaptırım tehditlerine karşı iç pazarın öz yeterliliğini artırmaya odaklanıyor. Diğer taraftan ABD, müttefikleriyle birlikte yapay zekanın askeri ve sivil alanlardaki standartlarını belirlemek adına kurumsal adımlar atmayı sürdürüyor. Analizler, iki blok arasındaki bu kopuşun, gelecekte farklı coğrafyalarda uyumsuz yapay zeka altyapılarının doğmasına yol açabileceğini ve teknoloji şirketlerinin sınır ötesi operasyon maliyetlerini kalıcı olarak artıracağını gösteriyor.