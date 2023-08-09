Çin yeni "afet önleme" uydusunu fırlattı

Xinhua'nın haberine göre uydu, Long March-2C roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

S-bandı sentetik açıklıklı radar donanımı bulunan uydunun, Ekim 2022'de yörüngeye fırlatılan aynı tipteki bir başka uyduyla takım olarak çalışarak afet önleme ve çevre izleme faaliyetleri için kullanılacak.

Bulutlu ve yağmurlu havalarda işlev görebilen S-band radarları, optik uyduların bu koşullardaki açıklarını kapatıyor. Uydunun afet alanları için gerçek zamanlı izleme ve veri toplama kabiliyeti sağlaması amaçlanıyor.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 482'nci başarılı taşıma görevi oldu.