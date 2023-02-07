Çin 'Yeşil Borsa' kurdu

Çeşitli çevresel ticaret hizmetlerini birleştiren profesyonel bir pazar platformu olan Çin Beijing Yeşil Borsası (CBGEX), Tongzhou Bölgesi’nde başlatıldı.

CBGEX, ulusal düzeyde yeşil bir değişim haline getirme hedefiyle, karbon fiyatlandırma, karbon emisyonu ölçümü ve karbon finansmanı yeteneklerini güçlendirmeye ve daha fazla yayıcıya hizmet sağlamaya odaklanacak.

Haftasonu CBGEX, aralarında Beijing, Shandong ve Shanxi’nin de bulunduğu altı pilot il ve şehirle iklim yatırımı ve finansmanına ilişkin stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladı. Ayrıca bankalar ve sigortacılarla yeşil finans stratejik işbirliği anlaşmaları ve işletmelerle FinTek ve yeşil endüstri ile çeşitli iş birlikleri başlatıldı.

CBGEX, Kuşak ve Yol boyunca yeşil endüstriler ve projeler arasındaki işbirliğini daha fazla teşvik edecek, ulusal yeşil kalkınma bölgesinin inşasına hizmet edecek ve ülkenin yüksek kaliteli kalkınma ve karbon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.