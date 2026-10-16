Çin yönetimi yapay zeka ve biyotıp dahil 40 teknolojiyi kısıtlamaya hazırlanıyor

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Çin Ticaret Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığının ortaklaşa hazırladığı "Çin'in İhracatı Yasaklanan ve Kısıtlanan Teknolojiler Kataloğu" güncelleme taslağına göre, belirlenen 40 stratejik teknolojiden 14'ü doğrudan ihracat yasağı listesine alınıyor. Kalan 26 teknoloji kaleminde ise özel bakanlık izni, güvenlik incelemesi ve lisans şartı aranacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu teknolojilerin üçüncü ülkelere satışı, lisanslanması veya ortak üretim projeleri aracılığıyla yurt dışına transferi devlet kontrolüne geçecek.

Yapay zeka, biyotıp ve fotovoltaik sektörleri merkezde

Pekin yönetiminin hedef aldığı alanların başında geleceğin sanayisini şekillendiren yüksek teknoloji sektörleri yer alıyor. Taslak kapsamına alınan kritik başlıklar şu şekilde sıralanıyor:

Yapay Zeka ve Yazılım: Gelişmiş yapay zeka algoritmaları, büyük veri işleme modelleri ve özel veri güvenliği yazılımlarının ihracatı sınırlandırılıyor.

Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri: Genetik mühendisliği uygulamaları, kritik hücre tedavileri ve hücre kültürü materyallerini içeren 14 stratejik başlık doğrudan ihracat yasağı kapsamına alınıyor.

Fotovoltaik ve Temiz Enerji: Küresel lider konumda olunan güneş paneli imalat teknolojileri ile yüksek verimlilik sağlayan fotovoltaik hücre üretim teknikleri kısıtlama listesinde yer buluyor.

Sektörel görüşler için 15 Kasım tarihine kadar süre tanındı

Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenliği korumak, yerli Ar-Ge birikimini muhafaza etmek ve uluslararası rekabet gücünü güvenceye almak amacıyla hazırladığı bu taslak metni kamuoyunun değerlendirmesine sundu. İlgili sektör temsilcileri, teknoloji şirketleri ve akademisyenlerin taslağa ilişkin görüş, öneri ve itirazlarını 15 Kasım tarihine kadar bakanlığa iletebileceği duyuruldu. Görüş alma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai listenin onaylanarak resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.