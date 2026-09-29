Çin yükseköğretimde tarihi reform adımını duyurdu

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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Ofisi ile Devlet Konseyi, yükseköğretim sisteminin modernize edilmesine yönelik yeni bir kılavuz yayımladı. Düzenleme; nüfus dinamiklerindeki kaymalar, değişen iş piyasası beklentileri ve sanayi sektörünün yeni beceri ihtiyaçları doğrultusunda üniversitelerin işleyişini dönüştürmeyi amaçlıyor.

Üniversite sisteminde yeni gelişim modelleri

Yayımlanan kılavuza göre, akademilerin okul çağındaki nüfus azalışına uyum sağlaması ve farklılaşmış gelişim stratejileri izlemesi hedefleniyor. Yapılandırma kapsamında üst düzey araştırma üniversitelerinin ulusal stratejik projelere odaklanması, sektörel kurumların ise reel ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmesi öngörülüyor.

Nüfus değişimi ve okullaşma oranları

Tongji Üniversitesi Eğitim Değerlendirme Araştırma Merkezi Direktörü Fan Xiudi, yükseköğretimdeki bu dönüşümün elitist yapıdan kitlesel bir modele geçiş anlamı taşıdığını aktardı. Verilere göre Çin'de okul çağındaki nüfusun 2021 yılındaki 328 milyon seviyesinden 2035'te 250 milyon civarına düşmesi beklenirken, yükseköğretim brüt okullaşma oranının yüzde 61,3 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Becerilere dayalı uzmanlaşma dönemi

Planlanan reform doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının finansman ve yönetim yapıları, üstlendikleri uygulamalı eğitim veya bilimsel araştırma görevlerine göre ayrı ayrı şekillendirilecek. Böylece üniversitelerin tek tip genişleme modeli yerine, reel sektörle entegre ve teknolojik yetkinliği destekleyen uzmanlaşmış yapılara kavuşturulması hedefleniyor.