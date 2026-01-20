  1. Ekonomim
  3. Çin'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinde merkez üssü Yünnan eyaletinin Caotong iline bağlı Çiaocia ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya büyük çaplı hasar bildirilmedi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, depremin ardından afet yardım çalışması başlatıldığı, bu kapsamda 129 haneden 297 kişinin güvenlik için geçici barınaklara yerleştirildiği belirtildi.

