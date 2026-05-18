  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çin'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Çin'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Liucou ili olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Ulusal basında yer alan haberlerde, il merkezinde 10'dan fazla binada yıkıma ve hasara yol açan depremde, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Deprem sonrası 7 binden fazla kişi tahliye edildi

Depremin ardından olası artçı şokların yaratabileceği tehlike nedeniyle 7 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği açıklandı.

İl ve çevresindeki demiryolu ağlarında hasar tespiti çalışmaları için seferlere ara verilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar olduğu, iletişim, elektrik, su ve doğal gaz şebekelerinin ise normal çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel liste500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel listeEkonomi

 

500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel liste500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel listeEkonomi

 