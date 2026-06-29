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Çin'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Çin'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde merkez üssü Sıçuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoşien ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

6 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı, hafif yaralanan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi, hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

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