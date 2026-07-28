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Çin'de 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
DHA
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Çin'de 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
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Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Qinghai eyaletinin başkenti Xining’e yaklaşık 244 kilometre mesafedeki bir bölgede 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde can kaybı, yaralanma ya da hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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