Çin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), ülkenin kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletinde yaklaşık 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin ardından bölgede oluşabilecek hasar ve olası can kayıplarına ilişkin incelemeler sürüyor. Yetkililerden şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin resmi açıklama yapılmadı.