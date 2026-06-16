  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Çin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Çin'in Qinghai eyaletinde yaklaşık 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), ülkenin kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletinde yaklaşık 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin ardından bölgede oluşabilecek hasar ve olası can kayıplarına ilişkin incelemeler sürüyor. Yetkililerden şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin 120 yıllık çay devi iflas etti!Türkiye'nin 120 yıllık çay devi iflas etti!Şirket Haberleri

 

İddia: Yeni Yol Grubu’nun cumhurbaşkanı adayı belli olduİddia: Yeni Yol Grubu’nun cumhurbaşkanı adayı belli olduGündem

 