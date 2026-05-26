Çin’de 65 yaş üstü nüfus ilk kez çocuk nüfusunu geçti

South China Morning Post’un (SCMP) aktardığına göre, Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaklaşık 20 milyon kişiyi kapsayan mini nüfus sayımı sonuçlarına göre, 2025 Kasım itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 15,87’sini 65 yaş ve üzeri grup oluşturdu. Aynı dönemde 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı yüzde 15,25 seviyesinde kaldı.

Böylece 1949’dan bu yana ilk kez yaşlı nüfus oranı çocuk nüfus oranını aşmış oldu. Çin’in toplam nüfusunun yaklaşık 1,4 milyar olduğu belirtildi.

Demograf He Yafu, geleneksel aile temelli yaşlı bakım modelinin ciddi baskı altında olduğunu söyledi. Çalışma çağındaki 15-59 yaş nüfusunun toplam nüfus içindeki payının yüzde 61,89’a gerilediği belirtildi. Bu oran 10 yıl önce yüzde 67,33 seviyesindeydi.

Evlilik ve çocuk sahibi olmama eğilimleri güçlendi

Ülkede ortalama hane büyüklüğü de son 10 yılda 3,10 kişiden 2,52 kişiye düştü. Uzmanlar, tek kişilik ve iki kişilik hanelerde belirgin artış yaşandığını ifade etti. Evlilik ve çocuk sahibi olmama eğilimlerinin güçlendiği kaydedildi.

Çin yönetiminin doğum oranlarındaki düşüş nedeniyle “doğum dostu toplum” politikalarını hızlandırdığı belirtildi. Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yerel yönetimlerden doğum, çocuk bakımı ve eğitim maliyetlerini azaltacak önlemler almasını istediği aktarıldı.

İşverenlere çalışanların iş-aile dengesini destekleme çağrısı yapılırken, her üç yılda 40 şehir ve 200 iş yerinin “doğum dostu” ilan edilmesini hedefleyen bir kampanya başlatıldığı ifade edildi.

“Demografik temettü” dönemi sona erdi

Çin yönetimi, “demografik temettü” döneminin sona erdiğini kabul ederken, nüfusun eğitim ve beceri seviyesini artırarak “insan kaynağı temettüsü” oluşturmayı hedeflediğini açıkladı.

Ulusal İstatistik Bürosu yetkilileri, 60-64 yaş grubundaki “genç yaşlı” nüfusun sağlık durumunun iyi olduğunu ve toplumsal hayata daha fazla katılmak istediğini belirtti.