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Çin’de 650 yıllık kulede çökme oldu: İşte o an... (Video)

Çin’in Anhui eyaletinde bulunan 1375 yılında inşa edilen Fengyang Davul Kulesi’nin çatısında çökme meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Haber Merkezi
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Çin’de 650 yıllık kulede çökme oldu: İşte o an... (Video)
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Çin’de 1375 yılında Ming Hanedanı döneminde inşa edilen Fengyang Davul Kulesi’nde kısmi çökme meydana geldi. Anhui eyaletinde bulunan kulenin çatısında 19 Mayıs’ta yaşanan çökmenin ardından düşen kiremitler toz bulutuna neden olurken, olay yerindeki turistler panikle güvenli bölgelere kaçtı.

Fengyang İlçesi Kültür ve Turizm Bürosu’nun açıklamasına göre olayda yaralanan olmadı.

Fengyang İlçesi Kültür ve Turizm Bürosu, tarihi yapının geçtiğimiz yıllarda "hasar ve güvenlik riskleri" nedeniyle bakımdan geçirildiğini açıklarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ming Hanedanı döneminde 1375 yılında inşa edilen yapı 1853 yılında, Qing Hanedanı’na bağlı Xianfeng İmparatoru döneminde yıkılmıştı. Mevcut yapı ise 1995 yılında yeniden inşa edildi.

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