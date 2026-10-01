Çin'de 77. yıl dönümü: Yeni dönemin hedefleri açıklandı

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Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 30 Eylül'de Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilen resepsiyonda ülkenin kalkınma hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Li Qiang'ın yönettiği resepsiyona yaklaşık 800 Çinli ve yabancı konuk katıldı.

Xi'den modernleşme vurgusu

Xi Jinping, Çin'in geride kalan 77 yılını hızlı ekonomik gelişme ve uzun süreli toplumsal istikrar üzerinden değerlendirdi. Çin lideri, bu iki unsuru ülkenin modernleşme sürecinin temel dayanakları arasında gösterirken, geçmiş dönemde elde edilen kazanımların gelecekteki hedeflere ulaşmak için zemin oluşturduğunu belirtti.

Yeni beş yıllık plan dönemi başladı

Yıl dönümü gündeminin önemli başlıklarından birini 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Plan oluşturuyor. Xi Jinping, yeni dönemde reform ve dışa açılmanın derinleştirilmesi, kalkınma ile güvenliğin daha iyi koordine edilmesi ve yıllık hedeflerin gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. Halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi de yeni plan döneminin öncelikleri arasında gösterildi.

Başarıların ardından yeni hedefler

China Daily gazetesi de kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı başyazıda, elde edilen kazanımların rehavete dönüşmemesi gerektiğini savundu. Gazetenin değerlendirmesinde, orta düzeyde müreffeh bir toplum oluşturma hedefinin gerçekleşmesinin modernleşme sürecinin tamamlandığı anlamına gelmediği belirtildi. Çin'in önündeki yeni hedefin güçlü ve modern bir sosyalist ülke inşa etmek olduğu ifade edildi.

Ulusal birlik mesajı öne çıktı

Yıl dönümü mesajlarında ulusal birlik konusu da önemli bir yer tuttu. Xi Jinping, Hong Kong ve Makao'da “bir ülke, iki sistem” politikasının korunacağını ve bu bölgelerin ülkenin genel kalkınmasına daha kapsamlı şekilde katılmasının destekleneceğini belirtti. Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki temas ve işbirliğinin geliştirilmesini isteyen Xi, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere ve dış müdahalelere karşı çıkılacağını söyledi.

Çinlilere ortak hedef çağrısı

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning de kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada ülke içinde ve dışında yaşayan Çinlilerin ortak hedefler etrafında bir araya gelmesi çağrısında bulundu. Wang, Çin'in devrimden reform dönemine uzanan tarihinde siyasi liderlik ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kutlamalar Tiananmen Meydanı'na yansıdı

77. yıl dönümü kutlamaları Pekin'in kamusal alanlarında da kendini gösterdi. Tiananmen Meydanı'na “Anavatana İyi Dilekler” temasıyla hazırlanan büyük çiçek sepeti yerleştirildi. Ulusal Gün öncesinde hayatını kaybeden ulusal kahramanlar için düzenlenen anma töreni de yıl dönümü etkinliklerinin bir parçası oldu.

Yeni dönem hedefleri gündemde

Çin'in 77. kuruluş yıl dönümü, geçmiş dönemde elde edilen ekonomik ve toplumsal kazanımların yanı sıra gelecek hedeflerinin de öne çıktığı bir döneme denk geldi. Pekin yönetiminin mesajlarında modernleşmenin sürdürülmesi, ekonomik kalkınmanın devam ettirilmesi, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ulusal birlik başlıkları öne çıktı.