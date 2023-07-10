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Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 6 ölü

Çin'deki bir anaokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, polis, anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.