Çin’de AVM'de patlama meydana geldi

Çin’in kuzeydoğusundaki Şanghay'da kentindeki Dadong Gıda Alışveriş Merkezi'nde patlama meydana geldi.

Olay, şehirde büyük panik oluştururken, patlamanın olduğu pazarın 3 gün önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ziyaret edilmiş olması dikkat çekti.

Muhtemel nedenler tartışma yarattı

Yerel yetkililer patlamanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmazken, olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlama, hem bölgesel güvenlik önlemlerini hem de olayın arkasındaki muhtemel nedenleri tartışmaya açtı.