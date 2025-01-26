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Çin’de AVM'de patlama meydana geldi

Çin Devlet Başkanı Xi'nin 3 gün önce ziyaret ettiği Şanghay bölgesindeki bir AVM'de patlama meydana geldi.

Haber Merkezi
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Çin’de AVM'de patlama meydana geldi
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Çin’in kuzeydoğusundaki Şanghay'da kentindeki Dadong Gıda Alışveriş Merkezi'nde patlama meydana geldi.

Olay, şehirde büyük panik oluştururken, patlamanın olduğu pazarın 3 gün önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ziyaret edilmiş olması dikkat çekti.

Muhtemel nedenler tartışma yarattı

Yerel yetkililer patlamanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmazken, olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlama, hem bölgesel güvenlik önlemlerini hem de olayın arkasındaki muhtemel nedenleri tartışmaya açtı.

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