Çin'de Bahar Bayramı'nda 55 milyar dolar harcandı

Çin'de ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı 7 günlük Bahar Bayramı tatilinde, temel tüketimde ve turizm faaliyetinde canlanma görülürken satış vergisi gelirleri arttı.

Xinhua'nın haberine göre, 21-27 Ocak tarihlerini kapsayan tatil döneminde satış vergisi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artış gösterdi.

COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ilk Bahar Bayramı tatilinde turizm gelirlerinin toparlanma eğilimine girdiği gözlendi.

Turizm ve konaklama hizmetlerinden elde edilen satış vergisi gelirleri 2022'ye kıyasla yüzde 130 artış kaydederken salgın öncesindeki 2019 yılı seviyesinin yüzde 80,7'sine ulaştı.

Tatil döneminde temel tüketim de arttığı görüldüğü. Tahıl, yağ ve diğer temel gıda maddelerinin satışından elde edilen vergi gelirleri, geçen yılın Bahar Bayramı tatiline göre yüzde 31,5 artış kaydetti.

Çin, salgının başından beri uyguladığı katı salgın kontrol tedbirlerini aralık başında kaldırmış, ülke içindeki seyahat kısıtlamalarına son verilmişti.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, 7 günlük tatilde turist sayısının geçen yıla göre yüzde 23,1 artışla 308 milyona, iç turizmden elde edilen gelirlerin ise yüzde 30 artışla 375 milyar 843 milyon yuana (55,4 milyar dolar) çıktığını bildirmişti.