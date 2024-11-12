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Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Guangdong eyaletinde bir sürücünün aracını yürüyüş yapan grubun üzerine sürmesi sonucu 35 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü: 35 kişi hayatını kaybetti
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Yerel polis biriminin açıklamasına göre olay, akşam saatlerinde Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde, Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını açık alanda yürüyüş yapan yayaların üzerine süren sürücü, çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu.

35 kişinin öldüğü 43 kişinin yaralandığı bildirildi

Soyadının Fan olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi. Çin sosyal medyasında olayla ilgili paylaşımlar sansürlenirken, faciada en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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